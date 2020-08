Lizy Tagliani compartió un divertido video inédito con La Floppy

A post shared by Lizy Tagliani (@lizytagliani) on Aug 7, 2020 at 7:08am PDT

View this post on Instagram

“No me saques fotos porque después las subís, Lizy. ¡No me saques fotos!“, expresa su amiga, apuntándola con el dedido. Mientras Lizy, divertida, ríe a carcajadas.

You May Also Like