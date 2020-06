Lizy Tagliani se enfrentó con una seguidora que la acusó de “hacerse la humilde”

La conductora dio una respuesta tajante al comentario malicioso de una usuaria de Twitter que puso en duda su forma de manejarse con la gente. “Qué ganas de inventar cosas que después se instalan como verdad“, se enojó.

Una semana bastante complicada le toca vivir a Lizy Tagliani. Por un lado, levantaron momentáneamente su programa de Telefe luego de que varios miembros de su equipo resultaran positivos en COVID-19 y en consecuencia, quedó confinada a una cuarentena estricta hasta nuevo aviso. Por otro lado, debe lidiar con las críticas despiadadas que aparecen en las redes sociales.

Justamente fue una de ellas la que la sacó de las casillas y la llevó a responder con todo. Todo comenzó cuando Lizy respondió los elogios de una usuaria y se sumó otra a decir que a ella, nunca le había contestado nada. “Se hace la humilde“, tiró y desató la furia de la conductora.

Lizy se hizo eco de esta seguidilla de tweets y agregó: “Si ves su Twitter, te darás cuenta de que jamás me mencionó. Qué ganas de inventar cosas que después se instalan como verdad, pobre vida“.

Otro de sus fanáticos, que evidentemente llegó tarde a todo este lío, preguntó qué había pasado y ella no dudó: “Nada. Una colifa que dice que nunca le contesté… Puede que haya muchos a los que no, pero es porque no lo veo o porque no me interesa lo que ponen… O porque critican a alguien para elogiarme, pero casi siempre, al menos, pongo me gusta… Nada importante“. Se tenía que decir y se dijo nomás.

Si vez su tuiter te darás cuenta que jjamas ni me menciono… un beso. Que ganas de inventar cosas que después se instalan como verdad… pobre vida. Abrazo https://t.co/SqVVbCERZR — Lizy Tagliani (@lizytagliani) June 18, 2020

Nada una colifa que dice que nunca le conteste… puede que haya muchos que no pero es o porque no lo veo o porque no me interesa lo que pone o porque critica a alguien para elogiarme a mi pero casi siempre al menos pongo me gusta… nada importante beso https://t.co/o4XClFuziV — Lizy Tagliani (@lizytagliani) June 18, 2020

