Lizy Tagliani tomó la decisión de tramitar el DNI con su identidad de género femenina

La humorista aseguró que además le entusiasma la idea de agregar el apellido de su mamá.

Lizy Tagliani contó que muy pronto tramitará su DNI con su identidad de género femenina. “El otro día hablé con un funcionario, creo que me dijo que es el esposo de Carolina Papaleo, y me dijo para hacer el DNI, y me dio ganas“, contó la humorista en diálogo con el programa radial Agarrate Catalina.

“Pero más que por una cuestión de género, por una cuestión de agregar el apellido de mi mamá: Gallardo. Por eso, y de paso, ya que estoy me lo cambio. A mí lo que me da fiaca es después ir al registro de la propiedad, al banco, a la tarjeta“, aseguró.

La conductora se refirió a su identidad, y se sinceró: “Yo no nací en el cuerpo equivocado ni tengo nada encerrado en mi cuerpo. Soy quien soy y fui viviendo como a mí me gusta, como a mí me pareció o como yo lo sentí. A veces me dicen ‘vos sos fuerte y pudiste elegir’, pero no es una elección, no lo puedo elegir. Si uno pudiera elegir, ¿Quién va a elegir lo que te puede llegar a hacer infeliz? Es algo que te surge“.

“Yo pienso que hubiese sido esta Lizy no importa la circunstancia, el lugar y el momento. Yo creo que hubiese sido travesti en la cultura de oriente, aunque tenga que vivir un minuto, no me importa“, agregó.

La Ley de Identidad de Género de Argentina se aprobó en 2011 y se reguló año siguiente. Permite que las personas trans sean tratadas de acuerdo a su identidad autopercibida e inscritas en sus documentos personales con el nombre y el género vivenciado. (Pronto)

