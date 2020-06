Llegó el 30 de junio y se terminan los contratos: cuál es la situación de los “Cinco Grandes”

El 2020 fue un año completamente atípico a causa del coronavirus en todos los aspectos de la vida, y el fútbol no quedó ajeno a ello. En Argentina, al menos, la cuestión va a ir más allá de la mitad del año, que está a punto de llegar, y en medio de la incertidumbre sobre cuándo van a empezar los entrenamientos, llegó el momento para que muchos clubes definan la continuidad o no de muchísimos jugadores que terminan su contrato este martes 30, a las 23.59.

