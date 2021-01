Llegó el día límite: Pusineri conocerá si sigue o no

Hasta hoy, Lucas Pusineri, cuyo contrato finalizó el 31 de diciembre de 2020, resiste y no quiere quedar como que dio un paso la costado. Es más, su idea es seguir trabajando por su compromiso con el grupo y por el cariño que le tiene a la institución . Pero por otro está la firmeza de la mayoría de los dirigentes que no desean renovarle el contrato , pero que tampoco quieren quedar como los malos de la película al despedirlo.

Integrantes de la Comisión Directiva mantendrán una reunión, desde las 11, en otro de los puntos estratégicos de Avellaneda , con el objetivo de acordar una postura un tanto más clara que la de ayer, que tuvo algunos grises y no tanta definición a la hora de hablar cara a cara con el entrenador. Luego, se dirigirán hacia el predio del “Rojo” para comunicarle al ex mediocampista la decisión final .

