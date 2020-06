Llegó la esperada nueva función de WhatsApp

Para enviar dinero, debe configurar Facebook Pay y agregar una tarjeta de débito o una tarjeta de débito (Visa o Mastercard) emitida por uno de los bancos participantes (Banco do Brasil, Nubank y Sicredi, mientras que pronto se sumará Cielo, la empresa de procesamiento de pagos más importante del país vecino). También puede usar una tarjeta de crédito para enviar pagos a empresas. El simple trámite no tendría costos de comisión para los usuarios.

