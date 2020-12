¿Lo “cuelgan” a Buffarini? El antecedente de Pol Fernández

El Consejo de Fútbol desea poner en conocimiento de todos los hinchas que hace más de un mes se le hizo una oferta de renovación de contrato hasta diciembre de 2023 al jugador Julio Buffarini. Y este jueves, tras una reunión en el Centro de Entrenamiento de Ezeiza, su representante le hizo saber al club que el jugador no acepta el ofrecimiento porque ha tomado la decisión de no renovar debido a “la inestabilidad de nuestro país” .

La situación del mediocampista es diferente, porque está a préstamo hasta fin de año . Mientras el club intentaba renovar la cesión o incluso hacer uso de la opción de compra, el santafesino decidió no continuar en el país . Ya para ese momento no jugaba ni se entrenaba con el resto de sus compañeros.

El motivo que esgrimió Boca fue la decisión de Buffarini de no continuar en la institución: “Le hizo saber al club que no acepta el ofrecimiento para renovar su contrato” , explicaron a raíz de la reunión de ayer por la tarde con Darío Bombini -uno de sus representantes- en el predio del “Xeneize” en Ezeiza.

