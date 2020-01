Lo eligió la gente: Messi en el equipo del año de la UEFA

Argentina vuelve a tener representante en el Equipo del Año publicado por la UEFA. No podía ser otro que Lionel Messi, que se quedó con un lugar en la delantera por sus presentaciones que llevaron a Barcelona a la semifinal de la Champions League y a consagrarse en La Liga.

Entre los elegidos por la gente en la página oficial del ente que rige el fútbol en el viejo continente, Liverpool es el claro dominador de la terna con cinco representantes. Alisson, Timothy Alexander-Arnold, Van Dijk, Robertson y Mané son los presentes del equipo dirigido por Jurgen Klopp.

Por otra parte, Real Madrid fue uno de los que pagó caro su mala temporada a nivel europeo y no tiene integrantes en el once. Ajax, por su gran año, metió a dos jugadores que ya no están en sus filas, De Ligt de Juventus y De Jong de Barcelona.

El Equipo del Año de UEFA:

Alisson; Timothy Alexander-Arnold, Matthias De Ligt, Virgil Van Dijk, Andy Robertson; Frenkie De Jong, Kevin de Bruyne; Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski y Sadio Mané.

Comentarios

comentarios