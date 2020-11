Lola Latorre reveló el verdadero motivo de su renuncia al Cantando

“Hay un momento en el que yo dejo de perder mi tiempo y mi energía en casos que considero perdidos”, le dijo Nacha Guevara a Lola Latorre en el Cantando y provocó un verdadero escándalo que derivó en la renuncia de la modelo al certamen.

En medio de la polémica, Nacha explicó qué quiso decir con semejante declaración: “Una cosa es el caso perdido de una vida. Ninguna vida es un caso perdido. Toda vida humana es una posibilidad siempre. Ahora, cuando doy por perdida una relación… eso di por perdido porque no tenemos empatía. Ella ofrece mucha resistencia”.

Sin embargo, a Lola no la convenció su aclaración y en diálogo con Los Ángeles de la Mañana aseguró: “Vi su explicación pero sé que en el momento en el que me lo dijo no se refería a nuestra relación sino a mí. Fue muy clara, me lo dijo a mí puntualmente. Me pareció una falta de respeto, más cuando no me conoce. Entonces, ya está, puse un límite porque no aguantaba más. Fue la gota que rebalsó el vaso”.

Tras escucharla atentamente, Ángel de Brito le preguntó: “Es que no fue solamente por un jurado o un comentario sino que desde que pasó todo lo del comentario que hice de Nacha llegaba y había una mala vibra”, afirmó haciendo referencia al comentario que realizó en una nota sobre el temblor de Guevara, que también despertó una fuerte polémica y la enfrentó a la jurado.

“Y la empecé a pasar mal. Me iba a casa angustiada, llorando, no disfrutaba. Entonces dijo ‘ya está, ¿por qué voy a seguir en un lugar donde la pasaba mal cada que vez me iba a mi casa?’. Hay un límite. Eso fue lo que me pasó”, cerró sobre los motivos que la llevaron a renunciar. (Ciudad Magazine)

