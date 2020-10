Los 20 años de History Channel serán narrados por Ricardo Darín

En el resto de los episodios finales veremos hechos que conforman nuestra historia más reciente, a partir del año 2016. El Brexit (la salida de Inglaterra del bloque de la Unión Europea), el acuerdo de paz de las FARC de Colombia y la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos se sumarán a la pandemia provocada por el COVID-19, el surgimiento de los movimientos Ni una menos, Me Too, Black Lives Matter y la pérdida de Kobe Bryant como ícono del deporte. (Teleshow)

