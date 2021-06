Los agroexportadores liquidaron US$ 3.500 millones en mayo, cifra récord para ese mes

Las empresas del sector agroindustrial oleaginoso-cerealero liquidaron en mayo US$ 3.545.921.486 en exportaciones, anunciaron este martes la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) en un comunicado conjunto.

Esta cifra representa un incremento del 16,9% respecto de abril y del 82,2% en relación con el mismo mes del año anterior, y refleja el aumento de los precios internacionales de commodities, a pesar de un paro de gremios marítimos y la bajante del río Paraná en Santa Fe.

Estos datos de mayo, que marcaron un récord para ese mes en las estadísticas de los últimos 18 años, se suman a un ingreso acumulado de divisas por agroexportación de US$ 13.301.331.434 en los primeros cinco meses del año.

Asimismo, según datos publicados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, se prevé que la Argentina mantenga el primer puesto en exportaciones de aceite y harina de soja durante el período 2020-2021.

En el sector industrial oleaginoso-cerealero, que representa el 48% del total de las exportaciones del país de acuerdo al Indec, la liquidación de divisas antecede entre 30 y 90 días a la exportación efectiva, y está fundamentalmente relacionada con la compra de granos que luego serán exportados ya sea en su mismo estado o como productos procesados, aclara el comunicado.

La harina y el aceite de soja tuvieron una marcada escalada en sus valores: la primera pasó de tener un precio de US$ 312,17 a finales de mayo de 2020 a US$ 435,96 la tonelada en el mercado de Chicago, mientras que el aceite escaló de US$ 604,06 a US$ 1.450,4 la tonelada.

Asimismo, Idígoras indicó que “el sector está haciendo un esfuerzo muy grande en el contexto de la pandemia, que está afectando severamente a los puertos y las terminales para continuar con los flujos normales o, en lo posible, con mayor velocidad en los embarques, sumado a la fuerte bajante del Paraná”.

