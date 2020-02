Los audios en los que Anamá Ferreira acusó a Elina Fernández de haber ideado un plan para casarse con Eduardo Costantini

A los 73 años, Eduardo Costantini se casó con Elina Fernández. El casamiento generó más de una reacción, pero la de Anamá Ferreira fue la más polémica. La exmodelo puso en duda que el amor que su colega, de 30 años, siente por el empresario fuera real y la acusó de idear un “plan maestro” para conquistarlo.

Anamá Ferreira le mandó a una conocida polémicos audios que fueron publicados por Teleshow, opinando sobre la boda. “Lo bien que la hizo Lina (Elina). No va a poder tener hijos, porque la brasilera que estuvo casada con él le hizo hacer la vasectomía“, se la escucha decir.

Y recordó el incómodo momento en el que se enteró de que Eduardo era la pareja de la modelo y no su abuelo, como ella creía. “Fue en Mar del Plata, en un desfile. Yo quería sentarme en una mesa con todos y estaba un viejito sentado en el medio de dos sillas vacías. En ese momento, me dijeron que ese señor era algo de Elina“, recordó. Y remató: “Entonces yo fui y le dije ‘¿le podés pedir a tu abuelo que corra una silla?’. Y ella me responde: ‘No es mi abuelo, Anamá, es mi marido‘”.

Según Ferreira, cuando le preguntó a la modelo por qué salía con alguien mayor, ella le respondió: “Es que me gustan los viejitos“. “Elina hizo un plan maestro, chicos, yo la felicito. ¿Viste el asalto al Banco Río? Bueno, es un plan de este estilo. Ella iba casi todos los días a tomar algo al Malba, porque había hecho todo un research y sabía que él estaba soltero. No es que el tipo la vio un día en el Malba y se enamoró. La vio ahí, frecuentemente. Miradita, miradita, miradita… Casamiento ayer, en el Alvear…“, cerró.

Ante las repercusiones de sus polémicos dichos, Anamá pidió perdón a través de Twitter y se mostró arrepentida. “Quiero públicamente pedir disculpas, de todo corazón, por lo que dije en un audio sobre un casamiento reciente. Lamento todos los comentarios hechos sin real conocimiento que han afectado a todas las personas implicadas. Hablé de más y sin saber sobre la vida privada de las personas, lo cual no se debe hacer“, aclaró.

Fuente: TN

