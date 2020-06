Los contactos que mantuvo Martín Insaurralde antes de dar positivo en coronavirus

Por esto, este viernes el Presidente Alberto Fernández suspendió su vuelo a Catamarca. Entonces, el ministro se aisló por prevención y ya se realizó el hisopado. “Ante el contacto que mantuve hace dos días con @minsaurralde, me realicé un hisopado e inicié el protocolo de aislamiento hasta conocer el resultado de la prueba Covid-19. No presento síntomas en este momento. Muchas gracias por los mensajes recibidos”, escribió Arroyo en su cuenta de Twitter.

You May Also Like