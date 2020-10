Los detalles del nuevo esquema de gas, que permitirá sustituir importaciones por US$5.629 millones

Con el nuevo esquema el costo fiscal total será de US$ 5.062 millones para el período 2021/2024, lo que generará un ahorro fiscal total de US$ 2.574 millones.

La inversión de las empresas productoras prevista a lo largo del programa será equivalente a US$ 5.000 millones y el incremento de la recaudación fiscal a nivel nacional, provincial y municipal será de US$ 2.525 millones, de acuerdo a lo informado por fuentes gubernamentales.

El nuevo Plan de Promoción de la Producción de Gas Argentino que ordenará un nuevo esquema de oferta y demanda de gas natural por los próximos cuarto años permitirá sustituir importaciones por unos US$ 5.629 millones y a la vez generará un ahorro fiscal de US$ 1.172 millones hasta 2023.

