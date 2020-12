Los famosos despiden a Carlín Calvo

Con la noticia de la muerte de Carlos Calvo, a los 67 años, las redes sociales, la radio y la TV se llenaron de homenajes al querido “Carlín”, como lo llamaba la mayoría. Uno de los primeros que lo despidió fue su amigo Javier Faroni, el productor teatral que siguió de cerca y contuvo al actor en los últimos años.

“Fuiste todo lo importante en mi vida… me enseñaste de chico a ser quien soy. Nunca pensé que este momento llegaría, pero fui feliz teniéndote a mi lado amigo. Te amo con todo mi alma. Descansa en paz, Carlos“, escribió Faroni y acompañó de emotivas fotos.

“Pensamos que era inmortal“, lloró ante el llamado de América TV su amiga Ana María Picchio. A los minutos, entrevistada en TN, admitió: “Era un tipo muy muy seductor, bonachón, amigo de sus amigos“.

Javier Faroni homenajeó a Carlos Calvo (Twitter)

“Me quedo con el recuerdo de ese gran cariño que nos tenemos y tantas risas compartidas! Te quiero por siempre, Carloncho“, escribió Adrián Suar en Instagram.

“Gracias por todo Carlín querido. Fuiste siempre muy generoso conmigo y con muchos. Te recordaré siempre con todo mi amor“, soltó su mensaje Marcelo Tinelli.

Gracias por todo Carlín querido. Fuiste siempre muy generoso conmigo y con muchos. Te recordaré siempre con todo mi amor💔 pic.twitter.com/l9qXII4Dei — marcelo tinelli (@cuervotinelli) December 11, 2020

“Era un tipo muy familiero“, lo recordó Fabián Gianola en TV, amigo y compañero de elenco en múltiples oportunidades. “Tengo mucha tristeza. Fue un tipo muy laburante, luchador, respetaba sus orígenes en Padua. Nunca vi un galán al que la gente quisiera tanto. Se desmayaban al verlo en la calle. Hay que agradecer a Faroni porque desde el segundo ACV nunca lo abandonó. Lo cuidó y custodió hasta hoy. Lo bancó totalmente. Hay que sacarse el sombrero“.

“Era difícil, me sacó canas verdes. No estoy hablando de una mala persona, sí de alguien muy vueltero“, evocó con una sonrisa Gustavo Yankelevich. “Hacíamos El mago por Canal 11, nos quedamos con ganas de hacer algo más, y cuando volví al canal, que ya era Telefe, le conté la idea de Amigos son los amigos. ‘¿Pero no puedo ser yo solo?’, me dijo. ‘¿Cómo vas a hacer vos los dos amigos?’. Hasta que encontramos a Pablito Rago y hubo una química especial antes de empezar. Era un loco lindo“.

“Era muy agradable trabajar con él, muy buen compañero y pillo por naturaleza. Muy trabajador, nada le fue regalado“, comentó en C5N Rita Cortese.

“Ya lo extraño. Lo conocí de chico. Él iba a cortarse el pelo a lo de mi tío cuando hacía El Rafa. La vida nos juntó, él me ayudó a crecer. Se fue forjando una linda amistad, me fui metiendo dentro de su familia y su corazón“, dijo con lágrimas el estilista Fabio Cuggini. “Era un tipo normal, genuino, muy atorrante. La peleó, la remó, pero todo llega. Decidí hacerle un homenaje en la cancha de Boca en vida, en un partido ante Newell’s, hace casi ocho años. Ese recuerdo hoy le queda a sus hijos“.

Aqui en La Pulga en la oreja , dirigidos por China Zorrilla . #CarlosCalvo ❤️✨ pic.twitter.com/hA2IuGYtsL — Jean Pierre Noher (@jeanpierrenoher) December 11, 2020

Jean Pierre Noher compartió una imagen de La pulga en la oreja, trabajo en el que ambos fueron dirigidos por China Zorrilla.

“Hermano querido a bailar con los ángeles“, escribió conmocionada por la noticia Soledad Silveyra y compartió en Instagram una foto de ambos tomados de la mano.

Andy Kusnetzoff también se pronunció vía Instagram: “Ayer me preguntaban para los 30 años de Telefe qué programa me influenció. Amigos son los amigos fue ese programa. Lo que faltaba en este 2020… Gracias por las risas, los almuerzos, las charlas. Fuiste el mejor. Te quiero por siempre. Esto no termina acá́. Vos fumá“.

“Hoy nos dejo uno de esos actores que nadie podrá olvidar, por su gracia, talento, y por esa forma de ser única que tuvo sobre el escenario y con la gente! Chau Carlin!“, escribió la periodista Susana Roccasalvo.

“Es una lucha” fue la frase que se viralizó en las redes sociales. Aquella muletilla recordadísima la decía su personaje Carlín Cantoni en el éxito de Telefe Amigos son los amigos. (Clarín)

Comentarios

comentarios