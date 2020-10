Los famosos despiden a Hugo Arana en las redes

Luego de conocerse la noticia del fallecimiento del actor Hugo Arana a los 77 años, muchos de sus compañeros, periodistas y personalidades políticas lo recordaron en las redes sociales y lo despidieron con afecto.

La primera en dar la noticia fue la Asociación Argentina de Actores que escribió en Twitter: “Con gran pena despedimos al compañero actor Hugo Arana. En su prestigiosa trayectoria en cine, teatro y TV ha sido respetado y querido tanto por sus pares como por su público. Acompañamos en este triste momento a su hijo Juan, a sus familiares y seres queridos“.

Zulma Faiad, su antigua compañera de elenco en “Matrimonio y algo más”, recordó a Hugo: “Estoy muy triste. Él fue maravilloso, era un grande, una persona cálida. Tuve el placer de trabajar con él y con Gianni Lunadei”, y cerró su comentario: “Era un gran artista”.

Uno de los primeros mensajes en Twitter fue el de Federico D’Elía, que además de lamentar la pérdida, envió un saludo al hijo del actor: “Yo escribiendo estupideces y leo que falleció el gran Hugo Arana la pu… madre que tristeza. ¡Abrazo enorme Juan querido!”, escribió.

Gastón Sorfitti por su parte escribió: “Se fue un maestro, una de las personas con las que más aprendí trabajando en este medio y sobre todas las cosas un gran persona. Hasta siempre Hugo Arana”.

Federico Bal también quiso dejar su mensaje: “¡Qué tristeza! ¡Buen viaje!“.

Nicolás Vázquez: “Qué día triste. Que en paz descanses” y Jean Pierre Noer se sumó: “¡Huguito querido ! Un grande, hermosa persona, hincha del millo!”.

El conductor Mariano Iúdica por su parte precisó: “Adiós querido maestro y compañero. ¡Inigualable”.

Asimismo, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, también despidió al actor: “Qué tristeza… Murió Hugo Arana, gran tipo, actor reconocido y querido por todos y todas. Acompañamos a sus familiares y amigos en este doloroso momento”, sostuvo.

Consultada por Télam, Alejandra Darín, presidenta de la Asociación Argentina de Actores, institución que dio a conocer la noticia, remarcó que Arana “no solo era el gran actor que conocemos, sino también un gran compañero”, pero hizo especial hincapié en que era “una persona buena, llena de ternura“.

Por su parte, Marina Glezer, su coequiper en la más reciente producción destacó el rol como su padre en “Destellos” y aprovechó para lanzar una dura crítica a los manifestantes que planean manifestaciones en contra del Gobierno nacional: “Querido Hugo Arana, que enorme pena. Fuiste un papá genial. Hoy te dedicaremos @pasajeraok y este 2020 y los que marchan mañana se pueden ir a la mierda”, expresó en su cuenta de Twitter.

El periodista Juan Pablo Varsky, expresó: “Divertite, me dijo. Fue en 2012. Hice de cura para un especial de ‘Fundación Huésped’. Charlamos mucho de política y de fútbol”. Y agregó: “Humilde y sencillo como los grandes. Que descanses en paz, Hugo Arana. Y gracias por todos los momentos lindos que nos hiciste vivir en TV en toda tu carrera”.

La última comunicación del actor, al enterarse de la enfermedad fue: “Tengo el virus de forma muy liviana, no me ha dañado la respiración ni tengo dolores. Me chequean todos los días y la presión está bien, los latidos están bien, no tengo temperatura”. (Vía País)

