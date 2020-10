Los famosos despiden a legendario James Bond

La noticia del fallecimiento de Sean Connery a los 90 años conmovió a la industria del espectáculo. Por eso, el actor escocés, famoso por su rol como el agente secreto James Bond, fue reconocido por distintas figuras del espectáculo y la política que decidieron despedirlo con emotivos mensajes a través de las redes sociales.

Connery, retirado desde hace años de la pantallagrande, formó parte de películas como Robin y Marian (Richard Lester, 1976), Los intocables (Brian De Palma, 1987) y El nombre de la rosa (Jean Jacques Annaud, 1986), y ganó el Oscar al mejor actor de reparto por Los intocables (Brian De Palma, 1987), dos premios Bafta y tres Globos de Oro.

Entre los mensajes destacados, uno de los ellos fue el de Nicola Sturgeon, la primera ministra de Escocia, quien publicó en su cuenta de Twitter un conmovedor escrito sobre el actor escocés. “Me rompió el corazón enterarme esta mañana del fallecimiento del señor Sean Connery. Nuestra nación hoy está de luto por uno de sus hijos más queridos“, expresó.

1/ I was heartbroken to learn this morning of the passing of Sir Sean Connery. Our nation today mourns one of her best loved sons.

https://t.co/76UGDptARp — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) October 31, 2020

“Sean nació en una familia de clase trabajadora de Edimburgo y, a través del talento y el trabajo duro, se convirtió en un icono cinematográfico internacional y uno de los actores más consumados del mundo. Sean será recordado mejor como James Bond, el clásico 007, pero sus papeles fueron muchos y variados. Era una leyenda mundial pero, ante todo, un escocés patriota y orgulloso: su imponente presencia en la inauguración del parlamento en 1999 demostró su amor por el país de su nacimiento“, recordó la primera ministra escocesa.

E indicó: “Sean fue un defensor de una Escocia independiente y aquellos que compartimos esa creencia le debemos una gran deuda de gratitud. Fue un privilegio haber conocido a Sean. La última vez que hablé con él, estaba claro que su salud estaba fallando, pero la voz, el espíritu y la pasión que todos amamos tan bien seguían ahí. Lo extrañaré. Escocia lo extrañará. El mundo lo extrañará“.

Por su parte, el escritor Stephen King compartió una antigua foto del actor en su cuenta de Twitter en la que explicó: “Sean Connery en su primer papel protagónico, como un boxeador acabado. Era un buen actor y, en la mayoría de los casos, un buen tipo“.

Sean Connery in his first starring role, as a washed-up boxer. He was a fine actor and by most accounts a good guy. pic.twitter.com/q1kmxUrFGC — Stephen King (@StephenKing) October 31, 2020

RIP the glorious Sean Connery pic.twitter.com/pzQ20gtFz9 — Elizabeth Hurley (@ElizabethHurley) October 31, 2020

Antonio Banderas también se pronunció tras la muerte del actor escocés y lo recordó con una serie de imágenes. “Adiós mister Connery“, escribió Banderas. Asimismo, Viola Davis escribió: “Descansa en paz a nuestro ícono de James Bond, Sean Connery“.

“Sean Connery fue una leyenda, uno de los mejores actores de todos los tiempos. Nos brindó entretenimiento sin fin para todos nosotros e inspiración para mí. ¡No lo digo solo porque era un culturista que participó en el concurso Mr.Universo! Fue un icono. Mis pensamientos están con su familia“, dijo Arnold Schwarzenegger.

Sean Connery was a legend, one of the greatest actors of all time. He provided endless entertainment for all of us & inspiration for me. I’m not just saying that because he was a bodybuilder who placed in the Mr. Universe contest! He was an icon. My thoughts are with his family. — Arnold (@Schwarzenegger) October 31, 2020

En tanto, el conductor de televisión Piers Morgan, escribió: “Descansa en paz, señor Sean Connery, de 90 años. El primer James Bond. El mejor James Bond. Qué triste noticia“, mientras que el periodista Bret Baier, señaló: “El mejor Bond. Descansa en paz, Sean Connery“.

RIP Sir Sean Connery, 90.

The first James Bond.

The best James Bond.

What sad news. pic.twitter.com/nT3Cx4oShv — Piers Morgan (@piersmorgan) October 31, 2020

El actor escocés Robert Carlyle también recordó a Connery con un sentido mensaje y destacó: “Descansa en paz, señor Sean Connery. Un pionero, una verdadera leyenda y un caballero“. Y luego publicó un foto con el actor a la que descubrió como “uno de mis momentos de mayor orgullo. Con el gran hombre en 2008”.

One of my proudest moments.. with the great man in 2008. pic.twitter.com/4jk51ElueL — Robert Carlyle (@robertcarlyle_) October 31, 2020

Fuente: La Nación

Comentarios

comentarios