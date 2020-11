Los fanáticos de Piratas del Caribe reunieron firmas para que Johnny Depp vuelva a ser Jack Sparrow

La sexta película de la saga contará con otro protagonista y los fans del mítico personaje no quieren saber nada. ¿Habrá llegado a ojos de Disney?

Los fanáticos y fanáticas de Piratas del Caribe se enteraron que Johnny Depp no hará de Jack Sparrow en la sexta película de la saga e iniciaron una petición de firmas para que el actor interprete de nuevo al carismático pirata.

Crearon un artículo en Change.org y pidieron 300 mil firmas para llegar a ojos de Disney, un objetivo que se quedó corto. “Ha interpretado este papel desde 2003, desde la primera vez que le vimos aparecer en Port Royal en su barco con esa música épica de fondo. ¿Es que acaso te podés imaginar a alguien más interpretándolo que no sea él? ¿O que no haya un Jack Sparrow en Piratas del Caribe? Tienen que traerlo de vuelta para que domine los mares otra vez, o no volveremos a ver ninguna película de Piratas del Caribe en la que no esté nuestro capitán. Jack Sparrow es Piratas del Caribe. La saga no habría sido la misma sin él, y Johnny Depp es la única persona que puede y debe dar vida a Jack Sparrow. Es un genio que sabe qué hacer con ese personaje“, dice el mensaje.

Por culpa de las demandas que recibió de parte de su ex Amber Heard, el artista cortó vínculo con Disney en 2018. El pedido de los fans se da porque la empresa el ratoncito hará una sexta parte protagonizada por una mujer con el objetivo de renovar la saga. El nuevo personaje principal estaría a cargo de Margot Robbie y la historia, liderada por el director de Chernobyl, sería ajena a la que todos conocemos.

Depp viene de recibir otro revés profesional. Por el mismo motivo, Warner lo invitó cordialmente a dejar de ser Grindelwald, uno de los personajes más importantes en la saga Animales Fantásticos. Otro actor ocupará su lugar en la tercera película del universo de Harry Potter. (Pronto)

