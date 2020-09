Los grupos racistas de EEUU usan Facebook para amplificar su odio

La red social comunicó a principios de junio que eliminó aproximadamente 190 cuentas vinculadas a grupos de supremacía blanca, un anuncio que no terminó de conformar a varias marcas internacionales que un mes después se sumaron a un boicot para no publicitar hasta que se controlen los contenidos de odio.

A través de Facebook se organizó la marcha Unite the Right en la ciudad de Charlotesville, que en agosto de 2017 unió a nacionalistas, neoconfederados, miembros del Ku Klux Klan, neonazis y varias milicias, y que terminó cuando uno de ellos atropelló y mató a un contramanifestante e hirió a 19 personas.

