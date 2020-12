Los herederos de Diego Maradona eligieron al administrador de la herencia

Y detalló: “Es el abogado Sebastián Baglietto. En algún momento fue abogado del Grupo Peñaflor y estuvo también, para que lo rastreen, cuando Dalma y Gianinna se presentaron como particulares en la causa por la muerte de Diego. Él fue propuesto por ellas. No la pongo acá a Claudia porque ella no tiene nada que ver con la herencia, pero es amigo de la familia. Es esposo de Gabriela Galaretto, la histórica secretaria de Marcelo Tinelli y hoy presidenta de la fundación de Tinelli. Y creo que estuvo en el velatorio de Diego Maradona“.

You May Also Like