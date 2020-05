“Los juegos olímpicos podrían cancelarse”

El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, aseguró que si los Juegos Olímpicos de Tokio no se logran llevar a cabo en 2021 podrían cancelarse . El Comité Organizador desde Japón, sin embargo, sostiene que ese año “ no es la única opción ” para celebrar la cita máxima del deporte.

