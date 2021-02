Los números de Nacho Fernández en River

En diálogo con Sportia, el representante de Nacho Fernández, Daniel González, destacó: “ Los dirigentes de River se comportaron con mucha altura, no pusieron trabas . Aparecieron cosas antes, pero él siempre estuvo muy cómodo en el club, el entrenador lo protegió, ganó todo y entonces cada vez que aparecía algo sentía que tenía que darle un poco más al equipo todavía. Por eso no fue al Inter de Porto Alegre, aún sabiendo que lo económico era fabuloso para él”.

