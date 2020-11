Los premios del Festival de Mar del Plata se llamarán Astor Piazzolla

“ El Premio Astor Piazzolla consistirá en un bandoneón interpretado por otro grande, el orfebre Juan Carlos Pallarols. Y la edición 36 / 2021 del Festival Internacional de Mar del Plata exhibirá películas de todo el mundo enriquecidas por el talento de Piazzolla, editará un libro sobre su música en el cine y no descartamos que coronando el Año Piazzolla, podamos anunciar lo que no llegamos a concretar este año: la creación del Premio Especial ‘Astor Piazzolla’ a la excelencia musical en el cine. ”

