Los Premios Grammy harán un concierto homenaje a Prince

El evento será dos días después de la habitual premiación, con artistas de primera línea.

A cuatro años de la muerte de Prince, la Academia de Artes y Ciencias de la Grabación (a cargo de la entrega de los Grammy) lo homenajeará con un concierto que repasará lo mejor de su repertorio.

Foo Fighters, Beck, Chris Martin, Alicia Keys, Juanes y Usher serán algunos de los artistas que participarán. El evento se llamará Let’s Go Crazy: The Grammy Salute To Prince y se realizará el 28 de enero, dos días después de la premiación y será transmitido por televisión en abril.

Prince murió el 21 de abril de 2016, a los 57 años, en su casa de Paisley Park producto de una sobredosis de fentanilo, un analgésico que tiene una potencia superior a la morfina.

