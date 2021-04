Los Premios Martín Fierro ya tienen fecha y lugar de entrega

“Hoy por hoy tengo arreglado para que sea así. Si hay cambios en las habilitaciones ya no lo sé”, sostuvo Luis. “Frente a esta situación yo ya no la puedo manejar. Nosotros nos tenemos que encolumnar detrás de lo que decide Nación”, señaló ante lo que puede llegar a pasar en los próximos días si hubieran nuevas restricciones.

Debido a la pandemia por coronavirus, todavía no se pudo realizar. En las últimas horas, en diálogo con “Teleshow”, Luis Ventura, presidente de APTRA, confirmó que ya está todo encaminado para que el evento se realice. “Nosotros lo teníamos autorizado desde hace mucho tiempo, pero el gran problema eran los canales y no lo hicimos porque no había una pantalla que lo televisara”, comenzó diciendo el periodista.

