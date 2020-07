Los Rolling Stones lanzaron una canción inédita

Los Rolling Stones anunciaron el lanzamiento de un tema inédito, Criss Cross, cuyo video ya está publicado en YouTube. Se suma a Living In A Ghost Town, publicada por la legendaria banda en abril después de ocho años sin estrenos.

Mick Jagger, Keith Richards y compañía hicieron el anuncio a través de Twitter, donde publicaron un fragmento de siete segundos del video musical del tema, dirigido por Diana Kunst, que trabajó previamente con artistas como Madonna, A$AP y Rosalía.

El video es protagonizado exclusivamente por Guindilla, el alias de Marina Ontanaya, modelo y actriz española que formó parte de la última campaña de lanzamiento de lencería de Rihanna. En el video se la ve semidesnuda en distintas locaciones de Ibiza y Nueva York.

Goats Head Soup 2020 is coming on September 4th, featuring unheard tracks, demos, outtakes, live performances & more. Available to pre-order now on a variety of formats: https://t.co/bKFXdkaDEx #ExperienceGoatsHeadSoup pic.twitter.com/7os67tXmAF — The Rolling Stones (@RollingStones) July 9, 2020

Semanas atrás, Jagger había reveló que los Rolling Stones estuvieron en el estudio grabando nuevo material, antes de que se decretaran las medidas de aislamiento por la Covid-19. Además, Richards ya había anticipado que Living In A Ghost Town formaría “parte de un nuevo álbum”.

No es la única noticia artística en torno al grupo británico. El 4 de septiembre se lanzará una versión restaurada de Goats Head Soup, disco de 1973. El álbum estará disponible en múltiples formatos, incluyendo una caja de cuatro CDs y ediciones de cajas de vinilo, que incluirán material de estudio inédito y contenido en vivo.

La reedición seguirá al éxito del simple Living In A Ghost Town, del lanzamiento de Criss Cross y a la interpretación que hicieron en abril, durante el aislamiento, de You Can’t Always Get What You Want, como parte de la iniciativa solidaria Global Citizen One World: Together at Home.

La caja y las ediciones de CD y vinilo de lujo de Goats Head Soup contarán con diez pistas adicionales, que incluyen versiones alternativas, tomas descartadas y tres canciones inéditas. Una de ellas es Criss Cross. También se incluye Scarlet, tema que nunca antes se había escuchado, en el que suena la guitarra de Jimmy Page y el bajo de Rick Grech (de Blind Faith). La tercera canción a develarse se llama All The Rage.

La tapa de Goats Head Soup, de Los Rolling Stones.

El disco extra de material inédito también arroja nueva luz sobre temas como 100 Years Ago y Hide Your Love, con más mezclas del renombrado productor Glyn Johns que no habían sido previamente lanzadas.

Las ediciones en Box Set de Goats Head Soup también incluirán Brussels Affair, el álbum en vivo de 15 canciones grabado en Bélgica durante la gira de otoño de 1973 que siguió al lanzamiento del álbum a fines de agosto. Este disco, mezclado por Bob Clearmountain, anteriormente solo estaba disponible en la serie de grabaciones en vivo de los Rolling Stones de 2012.

En el concierto de Bruselas se escuchan los clásicos Tumbling Dice, Midnight Rambler y Jumping Jack Flash, entre otros, e incluye una secuencia de pistas del entonces nuevo álbum, como Star Star, Dancing With Mr. D, Doo Doo Doo Doo Doo (Heartbreaker) o Angie.

Goats Head Soup, fue el undécimo álbum de estudio de Los Rolling Stones. Grabado en Jamaica, Los Ángeles y Londres, fue su último trabajo con el productor Jimmy Miller y surgió a raíz del emblemático álbum doble Exile On Main St, de 1972. Su canción más reconocida es Angie, compuesta por Jagger y Richards en Suiza.

Angie contó con la voz principal de Jagger y el piano de Nicky Hopkins. Encabezó las listas de éxitos en los Estados Unidos y fue número 1 en ránkings de Europa y Australia. “Decidimos hacer algo diferente y funcionó”, dijo Richards a la revista Rolling Stone sobre Angie. Y agregó que, gracias a ese tema, “quizás mucha gente que nunca compraría un LP de Stones lo compró”. En una entrevista reciente con The New York Times, Bob Dylan la eligió como una de las tres canciones de los Rolling Stones que desearía haber escrito.

Goats Head Soup tuvo una cubierta diseñada por David Bailey. La formación de los Stones que lo grabó estaba integrada por Jagger, Richards, Mick Taylor, Bill Wyman y Charlie Watts, con la incorporación de algunos colaboradores esenciales. Al piano estuvieron cuatro intérpretes destacados: Hopkins, Billy Preston, Ian ‘Stu’ Stewart y el propio Jagger. (Clarín)

Comentarios

comentarios