“Los Simpson” lo volvieron a hacer

No es la primera vez que lo ocurrido en Los Simpson acaba sucediendo también en la vida real. La victoria en las elecciones de Donald Trump es uno de los ejemplos más recordados de lo que la mítica serie narró en sus episodios y que acabó convirtiéndose en realidad, pero no ha sido el único. Tras la intensa jornada vivida en Estados Unidos a causa del ataque al Capitolio por partidarios de Donald Trump la ficción animada volvió a viralizarse en redes.

You May Also Like