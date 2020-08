Los vínculos laborales pospandemia: “El Estado no puede estar ajeno al debate sobre el empleo”

C– No se trata de estigmatizar la economía informal ni de hostigar con inspecciones o controles excesivos a las pymes. Se trata de focalizar en las grandes empresas y castigar sus infracciones, que en la mayoría de los casos está tipificados como delitos. No es cierto que los sectores más vulnerables son los que violan en mayor medida la ley. Algunos Ceos violan todos los días las normas jurídicas, y los delitos de los poderosos quedan impunes.

Las relaciones laborales no serán las mismas después de la pandemia y en esa transformación, “el Estado no puede estar ajeno al debate sobre el empleo”, explica a Télam Daniel Cieza, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata y especialista en relaciones del trabajo, que viene de publicar un libro que recorre ese vínculo a lo largo del siglo XX, desde la servidumbre hasta los contratos basura.

