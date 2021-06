Lourdes Sánchez y el Chato Prada renunciaron a “ShowMatch

“Es triste porque la verdad que Pablito tenía mucho para dar. Pero no puede estar en el control y en la pista, y entre nosotros era muy difícil congeniar con un nene tan chiquito. Me guardo lo que hicimos para toda la vida”, cerró Lourdes Sánchez sobre su renuncia junto a el Chato Prada. (Diario Show)

“Es muy difícil ensayar con el Chato. Si bien vivimos juntos, tenemos horarios muy diferentes y no podemos seguir en La Academia. Por eso en el ritmo Imitación ya nos dimos de baja. Estábamos muy felices pero los Pimpinela no sale la pista”, detalló sobre las razones que los llevaron a dar un paso al costado.

