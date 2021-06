Lucas Alario se pierde la Copa América

Ya se sabía, desde su arribo al país, que no llegaría a los duelos contra Chile y Colombia por Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022, pero ahora se definió que no integre la nómina de 28 jugadores que participará del certamen continental. De hecho Lionel Scaloni debe cortar a cuatro jugadores más, porque tiene a 33 a disposición.

Lucas Alario no podrá jugar la Copa América y será desafectado por Lionel Scaloni de la Selección Argentina. El delantero se lesionó el 30 de abril jugando para el Bayer Leverkusen y no estará en el certamen continental.

