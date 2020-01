Lucas Pertossi, uno de los rugbiers acusados del asesinato de Fernando: “Nos jugó una mala pasada la vida”

El caso de Fernando Báez Sosa tiene conmocionado a todo el pueblo argentino y, por primera vez, se conoció la palabra de Lucas Pertossi, uno de los detenidos por el asesinato de joven de 19 años.

Fernando fue atacado brutalmente por un grupo de rugbiers a la salida de un boliche en Villa Gesell y terminaron con su vida producto de los golpes. Finalmente, los jóvenes fueron detenidos y están imputados en la causa que investiga el homicidio de Báez Sosa.

Por primera vez, se conoció un audio donde Lucas Pertossi, uno de los acusados habla sobre lo ocurrido esa noche y cómo planea enfrentar su situación judicial. El material fue publicado en el noticiero de Telefe.

“Cada uno sabe el rol que tomó en la pelea y que se haga cargo… Yo soy, pero no lo digo todavía porque no está públicamente, pero cuando lo sea me va a importar mucho, pero voy a levantar la cabeza en alto, no voy a estar agachando la cabeza”, comenzó relatando Pertossi.

“Me duele lo que pasó, arruinar una familia, me hago cargo, soy responsable porque estuve. Somos un grupo que salimos a divertirnos y nos jugó una mala pasada la vida. Por eso no me voy a condenar ni me voy a entregar. Lo que menos pienso es eso”, agregó el rugbier.

Para finalizar, Lucas Pertossi realizó una fuerte autocrítica sobre lo ocurrido: “Ahora lo que pienso es: ‘Destruimos una familia’. Sería muy egoísta pensar en yo… lo único que pienso es en la familia que destruimos”.

