Lucas Spadafora le pidió perdón a Nacha Guevara

El compañero de Lola Latorre grabó un video en el que habló de lo que pasó.

Todo comenzó cuando, el pasado lunes, Lola Latorre bromeó al decir que Lucas Spadafora, su compañero en el Cantando, estaba tan nervioso que “temblaba a lo Nacha”. “Estoy retranquila, pero Lucas, mi compañero, está muy tenso. Tiembla un poquito, a lo Nacha”, dijo.

Luego de esto, ayer se viralizó un video en el que se veía al joven imitando los temblores de la artista de casi ochenta años. Obviamente, estas imágenes causaron rechazo y varias personas en las redes sociales reclamaron que tanto él como Lola deberían ser expulsados del programa.

el cantante de lola latorre burlandose de nacha y ellas dos cagandose de risa, pero después yanina dice que fue todo involuntario pic.twitter.com/c6FdBaurd1 — tomi (@badgxltom) October 1, 2020

La situación llegó a tal nivel de tensión que Ulises Jaitt decidió denunciar a la hija de Yanina Latorre ante el INADI por hacer chistes sobre las personas con Parkinson.

Al ver la bola de nieve que se había armado, Spadafora decidió grabar un video pidiéndole disculpas a Nacha. “Bueno gente, llegué a casa y quería frenar un rato y hablar un segundito con ustedes de todo lo que se estuvo hablando hoy de los videos de Nacha, de la burla… Simplemente quería, primero que nada, pedirle disculpas a Nacha y a toda la gente que se haya sentido ofendida”, comenzó.

El cantante también hizo hincapié en que nunca fue su intención dañar a la artista: “Quiero aclarar que de ninguna manera el chiste sale con la intención de lastimar a alguien, ni hacer una burla a una condición ni una enfermedad. La gente que me consume hace rato o me conoce sabe quién soy y que mi humor no se basa en eso”.

“Fue un error del cual me hago cargo. Estoy acá para aprender, para equivocarme como todos y aprender de nuestros errores, pero simplemente eso. De verdad quería aclarar que no viene desde un lugar de maldad, y que toda esta situación me angustia un montón y me pone súper triste. Pero también me hago cargo de las consecuencias”, agregó.

“Quería que lo escuchen de mi parte porque a veces los medios cambian un montón de cosas pero la gente que me conoce sabe que no fue con la intención de lastimar los sentimientos de nadie y si fue así, de vuelta disculpas. Estoy aprendiendo de todo lo que está pasando”, concluyó con ganas de dejar el tema en el pasado.

