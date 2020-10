Luciana Salazar colapsada por un motivo inesperado

En medio de la mudanza a su nuevo y lujoso departamento, Luciana Salazar continúa con su trabajo en Polémica en el Bar y, también, en su rol de madre. Pero lo que no abandonó en la cuarentena fue su lugar de opinóloga de política y, por eso, dio su punto de vista sobre las elecciones en Estados Unidos: “Es bastante bochornoso todo. En el debate no se dejaban hablar, se tiraban. Allá son más prolijos con los debates. Atípico. El otro medio quedado, también, le faltaba un arranque”.

Siguiendo la línea de hablar sobre Donald Trump, la vedette contó que no sabe nada nuevo porque no pudo hablar con su amigo norteamericano, ya que está a full con la mudanza. “Estoy colapsada entre el trabajo, la mudanza y Matilda. Así que todo esto me tiene colapsada”, argumentó.

¿A donde se muda? “Acá en el mismo barrio. Yo vivo en Capital. Llevo tiempo con la pandemia, con la cuarentena. La casita de Matilda se queda ahí. No nos mudamos de esa casa, nos mudamos de departamento”, explicó sobre su casa de fin de semana, en Nordelta.

En cuanto a la vida amorosa de la rubia y la posibilidad de casamiento, Luciana Salazar comentó: “Polino cree que mi futuro es casarme en el 2021. Como sigue todo no sé quien se va a poder casar. La verdad es que no lo pienso. Soy bastante reacia al casorio. Siempre tuve una mirada compleja del casamiento. Es un tema más mío, personal. Tendría que estar realmente segura. No porque no quiera a esa persona sino que el casorio me es un tema complicado. Salvo que el día de mañana cambie de opinión”.

Por último, en Implacables, el ciclo de Susana Roccasalvo, le consultaron a Luciana si estaba enamorada: “Estoy muy bien, eso es lo importante. No me van a sacar nada, hago cuarentena con mi vida privada”. (Paparazzi)

