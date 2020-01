Luciana Salazar, lapidaria con Antonio Gasalla

Luciana Salazar se mostró muy crítica con Antonio Gasalla, por su polémica declaración sobre el método que utilizó Flavio Mendoza para ser padre de Dionisio.

“Compró un bebé”, dijo el humorista. Por este motivo Luciana, que también optó por el alquiler de vientre para ser madre de Matilda, decidió no asistir como invitada a la obra teatral de Gasalla, algo a lo cual estaba comprometida por su amistad con Marcelo Polino, también integrante del elenco.

“Que se lo haya dicho a él (por Flavio) es igual a que me lo haya dicho a mí o a todos los que utilizamos el mismo método, Florencia de la Ve o Marley“, dijo, visiblemente molesta, Luciana en diálogo con “Los Ángeles de la mañana”.

“Me parece de una ignorancia absoluta. Es fácil decir ‘van a comprar hijos’. Entonces, ¿las personas que también hacen inseminación van a comprar hijos? Porque todo lo que sea poner algo de dinero para cumplir el deseo de ser padres es comprar un hijo. Hay muchísima ignorancia en este tema y me da bronca porque sé que se dijo con alevosía“, siguió.

Luego, explicó su postura de no ir a la obra de Gasalla: “Yo tenía planeado ir a ver a Polino al teatro porque él es mi familia y esto hace que no quiera ir. Porque no estoy de acuerdo con lo que dijo Antonio y merecemos unas disculpas, pero dudo que Antonio lo haga. Me da mucha lástima ver a este Antonio, al cual yo conocí, admiraba y quería un montón“, afirmó, contundente.

Por último, Luciana también cuestionó a Gasalla por los cruces que protagonizó con distintas notas que lo entrevistaron: “Lo vi. Me parece horrible, espantoso, lo que le hizo a las mujeres, y como estoy en esto de cuidarnos entre nosotras, me parece que hay que ponerle un freno. Me da mucha lástima porque tenía muchas ganas de ir a verlos (al teatro)“. (Clarín)

