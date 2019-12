Luciano Castro habló de la salud de la hija de Gonzalo Heredia

La temporada teatral 2020 de Mar del Plata está dando sus primeros pasos, pero Desnudos, una de las obras más esperadas, debió postergar su estreno a causa de una situación que preocupó tanto al público como a todo el elenco: la salud de la hija de Gonzalo Heredia. En exclusiva para Exitoína, Luciano Castro, integrante del equipo de la comedia junto al protagonista de “Argentina, tierra de amor y venganza” y sus respectivas esposas, Sabrina Rojas y Brenda Gandini, dio detalles del difícil momento que tuvieron que pasar y confirmó la fecha de estreno definitiva de la historia que se presentará en el Teatro Neptuno.

“Vamos a estrenar el 26 de diciembre. Le pedimos perdón a la gente por la demora, pero tuvimos un problemita que levantó fiebre; y también se nos rompió la consola. Mezclamos todo y decidimos postergarlo para que se estrene como tiene que ser, tranquilos y relajados”, indicó el artista de cuarenta y cuatro años respecto a la obra en la que también trabajan Luciano Cáceres y Mercedes Scápola, y que está producida por Javier Faroni y dirigida por Alejandro Maci. “Gracias a Dios la nena está bien, sino no estaría ninguno acá. Está todo bien”, comentó Luciano acerca de la salud de Alfonsina Heredia, de tan solo dos años.

Aprovechando el paisaje de “La Feliz” y el icónico Torreón del Monje ubicado detrás suyo, Castro le contó a Exitoína lo bien que se siente por estar en Mar del Plata, destino que visita todos los años no solo para descansar o trabajar, sino también para compartir tiempo con su círculo íntimo y despuntar el vicio de una de sus grandes pasiones: el surf

“Esta es mi ciudad, yo acá me siento protegido. Tengo gente que me quiere, tengo a mi familia, y mis seres que ya no están descansan acá. Yo en Mar del Plata estoy feliz”, expresó emocionado el actor que está contando las horas y minutos que faltan para hacer reir al público con la obra que promete ser uno de los grandes éxitos de la temporada. Esta trata sobre tres parejas que se dan cuenta de lo poco que saben de las personas con las que conviven y, por consecuencia, sobre sí mismos. Una cena plagada de charlas picantes sirve de puntapié para que se pregunten si serían capaces de reconocer el cuerpo desnudo de sus parejas con los ojos vendados, y deciden ponerlo a prueba en lo que se convierte en un desafío divertido y peligroso. (Exitoína)

