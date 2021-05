Luego de la denuncia por discriminación, el abogado de la Bomba Tucumana rompió el silencio

Castillo contó que Gladys la está pasando muy mal desde que se confirmó la elevación a juicio oral: “No va a ser condenada por este delito porque no lo cometió. Ella se vio muy afectada y angustiada por este proceso penal. Yo entiendo que las secuelas de un proceso penal son irreparables y lo que yo le marco a Gladys es que de mi parte solo va a recibir la realidad, no le conviene avanzar con otro proceso penal”. (Revista Pronto)

“Discriminar es separar, destruir, excluir. El sentido común nos lleva a un razonamiento normal de que esta situación no va a ningún lado. Gladys habla con simpleza pero es evidente que lo que decía era desde su lugar de víctima. Nunca existió por parte de Gladys el dolo, la intención de perjudicar a alguien, eso quedó acreditado. Ella no tenía interés de dañar a alguien”, afirmó el abogado.

Lo curioso de esta escena, que tuvo lugar en el año 2019, es que justamente ocurrió enfrente del padre de Morena, que en su momento prefirió guardar silencio y continuar con la entrevista. Quien no se quedó callada fue More, quien presentó una denuncia en contra de Gladys por discriminación. En los últimos días se reveló que la causa había sido elevada a juicio oral, y ahora fue el abogado de la cantante quien salió a hablar sobre el tema.

You May Also Like