Luis D’Elía: “O metemos una Corte nueva o Cristina Kirchner está en cana en febrero”

Asimismo, el sindicalista señala que “los comandantes del lawfare” podrían intentar detener a la vicepresidenta basados en “condenas truchas, campaña de difamación y desafueros”. “Los compañeros me dicen: ‘¿No ves que tenemos mayoría en el Senado?’ Yo les recuerdo que también teníamos mayoría cuando desaforaron a Julio De Vido. Yo no subestimo nada”, manifestó.

Y siguió: “Mauricio Macri nombró a dos jueces ‘de prepo’ para asegurarse la mayoría y el funcionamiento de la actual Corte. Si lo hacen ellos, ¿por qué no podemos hacer nosotros? ¿Haberle ganado por diez puntos en las elecciones no significada nada? ¿Quién mierda elige a los jueces de la Corte?”.

You May Also Like