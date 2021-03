Luis Novaresio y María Seoane se cruzaron por la vacunación en la Argentina

Anoche, María Seoane también tuvo un duro cruce en torno a la provincia de Formosa y no quedó del todo bien parada. “Antes de bloquearte te digo -le dijo a un usuario de twitter- que gracias a Formosa nuestra barrera a la pandemia de Brasil nosotros no nos morimos”, escribió Seoane, sin considerar que la frontera de la provincia que gobierna Gildo Insfrán no limita con el país presidido por Jair Bolsonaro, sino con Paraguay.

Dice @carlavizzotti Que no puede opinar del caso de la becaria Purita, vacunada vip, porque estaba en Chubut. Se ve que en la provincia no llegan los diarios ni su equipo de prensa le informaron. Capaz hoy se interioriza y opina

“Dice Carla Vizzottti que no puede opinar del caso de la becaria Purita, vacunada vip, porque estaba en Chubut. Se ve que en la provincia no llegan los diarios, ni su equipo de prensa le informó. Capaz hoy se interioriza y opina”, fue el mensaje que Novaresio compartió en las redes.

