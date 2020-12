Luis Scola desactiva rumores

Luis Scola, capitán del seleccionado argentino de básquetbol, desestimó hoy los rumores de un eventual retiro de la actividad a fin de año, advirtiendo que en el Varese, de Italia, la pasa “bien y se divierte”.

“En el Varese la paso bien y me divierto. Todavía no he resuelto nada sobre mi retiro” expresó el ala pivote, de 40 años, al periódico local ‘La Prealpina’.

“Es la situación perfecta para esta etapa de mi carrera”, dijo el máximo goleador histórico de los seleccionados ‘albicelestes’, en referencia a su permanencia en el conjunto de Varese (récord 4-5), con el que disputa únicamente la Liga Italiana de primera división (Legabasket).

“Jugar un solo partido por semana me permite disfrutarlo mucho y sostener un ritmo más elevado”, sostuvo el exjugador de Toronto Raptors, Houston Rockets, Phoenix Suns, Brooklyn Nets e Indiana Pacers, todos de la NBA

“En estos momentos no me gusta tanto viajar y siento que la oportunidad de vincularme con el Varese me permite permanecer mayoritariamente con mi familia y descansar el cuerpo”, explicó Scola.

