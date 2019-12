Luis Ventura fue muy duro con la ex niñera de Pampita

Luis Ventura se metió de lleno en el escándalo que envuelve a Carolina “Pampita” Ardohain tras las denuncias que realizó en su contra la ex niñera de sus hijos, y la criticó duramente.

En diálogo con Catalina Dlugi por La Once Diez/Radio de la Ciudad, el conductor de Secretos Verdaderos y panelista de “Involucrados” se refirió a la polémica que se generó tras las escandalosas denuncias públicas de Viviana Benítez, ex niñera de Pampita, y tildó a la situación de “mamarracho”.

“La presentación es un mamarracho. A la ex empleada de Pampita hay que darle un tratamiento psicológico porque esa chica está mal“, arrancó diciendo el periodista sobre Benítez.

Luego lanzó: “Ahí hay un aprovechamiento de gente que se dice profesional y lo único que quiere es caranchear una guita“, deslizó sobre Fernando Dávila, el abogado de la mujer.

“Se sabía de arranque que tantas denuncias de la chica al empleo de Pampita, que se iba y volvía, perdió la antigüedad. El reclamo iba a ser mínimo, entonces buscaron enroñar la historia para reclamar desde una situación casi extorsiva. En el sentido de empezar a contar cosas que van contra la popularidad de Pampita“, remarcó.

Días atrás, Jorge Rial expuso en Intrusos un polémico audio del letrado, donde le proponía darle “la primicia de la denuncia” contra la modelo a cambio de que lo lleve al piso del programa.

Luego, consultado sobre Pablo Rago y la denuncia que recibió por abuso sexual, opinó: “Sólo los protagonistas de la situación son los que son capaces de explicar. Yo no me quedo con sólo una denuncia de manera unilateral, disculpenmé. Si eso es justicia, a mi me parece injusto. Porque no nos podemos quedar simplemente con un testimonio”. Y justificó su postura al decir que “he visto muchos casos de gente que ha fraguado situaciones para condenar.

El periodista también habló de su hijo menor, Antonio, fruto del romance extramatrimonial que mantuvo con la exvedette Fabiana Liuzzi.

Recordando el escándalo de proporciones que estalló luego de que admitiera en vivo en Intrusos que le propuso a Liuzzi realizarse un aborto, situación que le valió la enemistad con Jorge Rial y Marcela Tauro, y la desvinculación del programa de espectáculos, Ventura dijo: “La gente se queda con una frase, y la frase formaba parte de toda una situación que tiene que ver con la ciencia, con la situación ginecológica, con un embarazo complicado, con la muerte de uno de los dos chicos en el vientre, porque eran mellizos”, explicó.

“Incluso inventaron una denuncia penal contra mí, hubo gente que fue y atentó contra mi trabajo, de hecho he perdido trabajos, he sido expulsado. Yo soy un tipo creyente, y creo que la piedad está dentro de los mandamientos cristianos, yo sabía que iba a tener que cambiar grandes partes de mis hábitos profesionales. También le agradezco a América y a muchas personas del canal que me pusieron el hombro”, expresó.

“Creo que esa fue la excusa para bajarme de un hondazo, creo que había mucha gente de distintos lugares que estaba buscando mi lugar. Había medios incluso, yo me había constituido en un elemento complicado cuando sacaba casos a la luz”, afirmó el presidente de APTRA. (Exitoína)

