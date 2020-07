Luis Ventura lanzó una terrible denuncia contra Luis Miguel

“Yo fui a investigar eso y me hicieron ese pago para estar sentado y contar la historia de la madre. Desde esa época no me dan paz”, aseguró. “Lo único que veo es que todo el mundo tapa una historia que ya es una verdad a gritos”, finalizó. (Paparazzi)

Después, detalló cuándo cree él que el cantante comenzó a sentirse molesto con la investigación. “Esto no es de México, ni de Argentina. Esto viene de España. Yo ya viajé al canal de Silvio Berlusconi en Madrid, contratado, y me pagaron diez mil euros en aquel momento cuando la madre de Luis Miguel había aparecido en un psiquiátrico de Génova en Italia”, explicó.

“¿Ayer recibiste amenazas y Luis Miguel te quiere ver muerto?”, consultó anonadada Pía. “Para que un equipo periodístico de Univisión, la nota que me hicieron seguramente saldrá en nuestra madrugada, movilice a un tipo para que me saque de la cama y se haya venido hasta Lanús para hacer una nota cara a cara, evidentemente es porque esto está pegando fuerte”, respondió Ventura sobre Luis Miguel, que pasa por un duro momento económico.

