Luisana Lopilato mostró el talento musical que su hijo Noah heredó de Michael Bublé

Vos me enseñaste a ser mamá 🤱🏼, a amar más de lo que creí que podía y a nunca darme por vencida 💪🏻. Te voy a acompañar en todo lo que te gusta hacer y voy a ser la primera en la fila, SIEMPRE 😍! . You taught me how to be a mother 🤱🏼, how to love more than I could ever imagine and to never give up 💪🏻. I will support you on any choice you make and I will always be the first in line 😍