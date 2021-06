Lupin, los libros detrás de la exitosa serie de Netflix que acaba de estrenar su segunda temporada

Claro que eso no significa que Lupin sea un justiciero de los trabajadores: sus proezas son sólo suyas. Es tal su narcisismo que después de un robo deja la firma de la autoría y hasta anuncia el saqueo antes de que ocurra, como en el divertido relato “Arséne Lupin en prisión” en el que envía cartas al barón Satan adelantándole los cuadros que va a robar en una fecha y hora indicada, mientras permanece en prisión. Como escribe el narrador de Leblanc, al ladrón no le importa tanto que recuerden su identidad como sí canonicen su método. “Esto ha sido obra de Arséne Lupin”, espera que reconozcan sus víctimas.

En diálogo con Télam y otros medios a propósito de la salida de la segunda temporada, el actor Omar Sy “sostuvo que se trata de “una historia que habla de un tipo normal que pelea contra el establishment, y ese es un mensaje con el que creo que la gente se puede sentir identificada actualmente, quiere verlo luchar contra el sistema y ganar” y describió a Lupin “como un ladrón, un caballero y un representante de las minorías, no es nadie y también puede ser todos, por eso me encanta, y es un verdadero héroe”.

