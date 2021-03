“Manteca” Martínez, la posible llegada de Cavani y un pedido especial de Riquelme

El deseo de Boca, y en especial de Juan Román Riquelme, para que Edinson Cavani pueda gritar un gol colgado del alambrado de La Bombonera como su compatriota Sergio “Manteca” Martínez, sigue firme. Tal es así, que el ex delantero del “Xeneize” reveló que conversó con el hermano del “Matador” sobre su posible llegada a La Ribera y contó que Juan Román Riquelme le pidió que trate de persuadirlo para que se ponga la azul y oro.

“Todos los bosteros queremos que venga Edi (Cavani). Veremos si se puede dar en junio. Es el sueño que tenemos todos”, comentó Martínez a Cadena Xeneize sobre la posible llegada del atacante del Manchester United a la entidad de La Boca, para luego revelar: “Hablé con el hermano (de Cavani) en su momento, en el otro mercado de pases, para comentarle sobre Boca, pero no se pudo dar. Ahora estamos todos a la espera a ver si se concreta”.

Luego, quien supo defender los colores de la entidad de La Ribera entre 1992 y 1997, admitió que el actual vicepresidente del club y cabeza del Consejo de Fútbol le pidió que intente de persuadir al ex delantero del PSG para que se ponga la azul y oro: “Un poco si y un poco no. Román tiene llegada a todos los jugadores, si él levanta el teléfono puede hablar directamente. En ese momento, Edi (Cavani) estaba jugando en PSG con Leandro Paredes. Siempre hay un conocido que le va llevando al jugador y todo eso va acercando las partes”.

Asimismo, “Manteca” manifestó que “después que Cavani dijo que se quería subir al tejido (alambrado) es imposible sacarse ese sueño de encima”, y realizó un pedido especial: “Ojalá que no saquen los alambrados así Cavani puede treparse a gritar los goles”.

Por otra parte, el uruguayo recordó su paso por el “Xeneize” y contó como fue su primer impacto con el famoso Mundo Boca: “Era todo nuevo para mí: Boca, el mito, La Bombonera, la gente. En Boca tenés que ir a todas, pelearla. Y si sos delantero, hacer goles”, para luego añadir: “Boca es la mitad de mi carrera, me marcó. Jugué cinco años y medio, dejé todo por la camiseta y me salieron bien las cosas. La gente me sigue agradeciendo” . Además, relató la diferencia entre el entorno del “Xeneize”, el fútbol argentino y el uruguayo: “Apenas llegué el Maestro Tabárez me explicó lo que era el periodismo. Me contó sobre el Mundo Boca. Acá en Uruguay son 10 periodistas. Llegás a Argentina y tenés 3 o 4 periodistas por medio. Sabés que estás monitoreado”.

También, habló sobre lo que fue jugar con Maradona: “Jugar con Diego, con el mejor del mundo, ¡qué fácil era! Él absorbía toda la presión”, y dio su punto de vista sobre el presente del equipo de Miguel Ángel Russo: “A Boca le falta regularidad. El partido de Talleres fue para el olvido. No le salió nada”, y agregó: “Boca pierde y le pegan a Román. Capaz que a cierta parte del periodismo le molesta que no hable. El Mundo Boca es así, imaginate estando Román… Siempre van a buscar una pelea, un lío. Todo se agranda porque Boca vende”.

Fuente: TyC Sports

