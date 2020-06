Mar del Plata habilita salidas recreativas y en Necochea vuelven a permitir la pesca

“Si bien el sector venía trabajando bajo las modalidades de delivery o take away, ahora se hará esta prueba piloto y el próximo lunes nos reuniremos para analizar cómo se comportó la ciudadanía y si quedan habilitados definitivamente los locales gastronómicos”, explicó.

La normativa establece, además, que no se podrá usar transporte público o vehicular y se deberá guardar en todo momento un distanciamiento físico entre peatones no menor a dos metros, salvo en el caso de menores de hasta 14 años, que deberán realizar la salida en compañía de un adulto mayor responsable y conviviente.

