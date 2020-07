“Maradona ponía de su bolsillo para los premios en Gimnasia”

“Maradona ponía premios de su bolsillo, entraba al vestuario ya con un bolsito lleno de dinero y nos trabajaba la cabeza antes de jugar. Hasta hubo partidos de Gimnasia que no ganamos y él ponía plata suya como premio” , resaltó Velázquez en diálogo con Futgol de Radio AM 970 de Paraguay.

