Maradona seguiría con su tratamiento en una casa, adelantó su médico

Cada día que pasa se hace más dificultoso mantener a Maradona en la clínica y Luque explicó el porqué: “Maradona hoy es una persona con mucha lógica y me dice ‘¿Luque qué hago acá? me quiero ir’. Hay que pensar que tiene 60 años, que tiene autonomía que tiene lucidez y entonces analizar hasta donde se lo puede invadir, qué se le puede proponer”.

En cuanto al cuadro de abstinencia de alcohol que sufre el campeón mundial en México 1986 Luque señaló: “Diego no quería quedarse internado, se puso agresivo para querer manejar la situación. Lo vimos con un cuadro de abstinencia, con sudoración y euforia, y no solo por la neurocirugía, que era un cuadro esperable, en cierto punto habíamos previsto el tratamiento e internarlo unos días más”.

