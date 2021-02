Marcela Feudale puso en tela de juicio a los famosos con Covid, que publican todo en sus redes sociales

Muchos famosos que contrajeron coronavirus, al igual que cualquier otra persona, suelen contar a través de las redes sociales cómo están transitando la enfermedad. Este viernes, el caso de Karina Gao, la cocinera de Flor de Equipo, conmovió a todos porque publicó una historia de Instagram relatando desesperadamente que estaban a punto de inducirla en coma y no sabía cuándo volvería a despertar. También está el caso de Sergio Lapegüe, que continúa grave y tanto él (cuando puede) como su esposa intentan actualizar día a día cómo está de salud.

En ese contexto, Marcela Feudale abrió el debate en Twitter al preguntarse por qué los famosos exponen tanto de su vida, especialmente en momentos tan delicados.

“¿Alguien me puede explicar esta pasión de narrarlo todo en redes, incluso las internaciones por coronavirus, contando y fotografiando los procesos por los que van pasando y las imágenes que muestran los minutos previos a la inducción al coma farmacológico? Por favor, es pregunta“, planteó la locutora.

Alguien me puede explicar esta pasión de narrarlo “todo” en redes, incluso las internaciones x coronavirus contando y fotografiando los procesos por los q van pasando y las imágenes que muestran los minutos previos a la inducción al coma farmacológico? Por favor, es 🙋‍♀️ pregunta — Marcela Feudale (@MarcelaFeudale) February 5, 2021

Fue entonces que una usuaria de la mencionada red social opinó: “Yo subía fotos de mi suero con antibióticos, o la curita cuando me sacaban sangre. No sé por qué lo subía. Capaz era porque quería que me manden cariño, qué se yo! Y eso que fueron 10 días de internación por una pancreatitis. Más que nada porque te sentís solo y con muchos miedos“.

“Gracias por explicarlo. Y por eso aclaré que era pregunta. Quiero entenderlo porque me atrevo a decir que no lo haría jamás. Veo que mucha gente abre la puerta en esas instancias y me lo pregunté. Muchos hablaron de soledad. Agradezco tu cordial respuesta. Abrazo“, comentó Feudale, comprendiendo un poco más el asunto. (Pronto)

Comentarios

comentarios