Marcela Tauro fue sometida a una operación de urgencia

“Gracias Darío Toucedo y a tu equipazo, especialmente a tu asistente Estefanía. Así estoy ahora, a boca cerrada, sin hablar y sin reírme… ¡El sueño de muchos! ¡Ja, ja, ja!“. Y agregó: “Por 48 horas los doctores no me dejan hacer muchas cosas. Inyección a boca cerrada, hielo, antibióticos y a mirar Fantino a la tarde por América“, Ahora, solo le resta dejar pasar unos días hasta que le retiren los puntos. (Pronto)

You May Also Like