Marcelo Gallardo dio detalles de los refuerzos y habló sobre su futuro en River con un mensaje para los dirigentes: “Que me digan hacia dónde vamos”

Marcelo Gallardo brindó este martes una conferencia de prensa cargada de expectativa en la antesala en el marco de los anuncios que vendrían después. El Muñeco habló por primera vez durante la pandemia en una sala que compartió con periodistas acreditados, en la víspera del debut del equipo en la nueva temporada, que será en el partido de este miércoles ante Defensores de Pronunciamiento de Entre Ríos por la Copa Argentina.

Los jugadores con los que habló para que refuercen a River

Agustín Palavecino: “Está a punto de arribar. Está todo acordado entre los cubes, faltan solo detalles. He hablado, me he comunicado y estamos a punto de concretar”.

Jonatan Maidana: “Es un jugador que yo aprecio y valoro mucho, que es uno de los símbolos de todo este proceso, ha quedado en libertad de acción a fin de año para salir con su ficha adonde él quisiera, ha tenido otras ofertas. Le dije que si quiere venir acá es a uno de los pocos jugadores que no le puedo decir que no. No le voy a cerrar las puertas, yo no soy el dueño del club, pero gestiono la parte deportiva. Me ha dado muchísimo, sé lo que da y se que si viene va a competir y va a hacer competir a los demás, pero yo no le aseguro la titularidad a ningún jugador y él lo tiene muy claro. Él quiere terminar con nosotros y haré que eso suceda para que se pueda sumar en los próximos días”.

David Martínez: “Estamos viendo si lo podemos volver a tener con nosotros, hablé con él, está con intenciones de venir, hay un acuerdo entre los clubes y se resolverá en estos próximos días. Él se fue del club porque no tenía lugar, como estamos haciendo con muchos jugadores de nuestra institución para que puedan crecer y evolucionar en otros clubes”.

Sebastián Driussi: “Hace un mes que hablo a diario. Nos encantaría tenerlo en nuestra institución, él esta haciendo muchísimo esfuerzo para que eso suceda, dependemos de que el equipo ruso termine de definir la situación.

Alex Vigo: “Está muy interesado en venir a jugar con nosotros, ya lo ha manifestado públicamente. Cuando vos tenés un deseo así sería un pecado que no se pueda desarrollar al menos un canal de conversación viable. Estamos empezando a hablar con Colón, dependerá de los dos clubes si se le puede dar forma o no”.

